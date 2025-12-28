PLA D'URGELL
El Palau d'Anglesola repara una fuga d’aigua que va arribar a mig milió de litres cada dia
L’ajuntament del Palau d’Anglesola ha localitzat i reparat una fuita oculta en un tram de la xarxa de proveïment situada a l’encreuament entre l’avinguda Pau Casals i l’avinguda Sant Roc.
Aquesta incidència ha estat, segons les dades recollides, la principal causa de l’increment d’aigua de boca subministrada durant els últims anys. De fet, feia perdre cada dia mig milió de litres d’aigua.
La detecció i reparació d’aquesta fuita permetrà reprendre un consum ajustat a les necessitats de la població, segons el consistori. Els valors dels últims anys mostraven un patró desequilibrat, ja que el 2025 s’acumulava una mitjana diària prop dels 1.050 metres cúbics, mentre que el consum subministrat era gairebé de la meitat. Aquestes xifres, si es comparen amb les dels anys 2017 i 2018, se situaven sobre els 600 metres cúbics diaris, mentre que el 2022 ja eren 700 i al 2024 eren de 800, fet que ja mostrava un desajust.
Una vegada resolta la fuita, el consum actual s’ha estabilitzat en una mitjana de 550 metres cúbics al dia, molt per sota de les mitjanes dels últims anys. Aquesta dada és més coherent amb el perfil poblacional i d’activitat de la localitat, segons assenyalen les mateixes fonts.