A punt la millora del tram de l’L-522 a la Pobla
La Diputació ha finalitzat les obres de pacificació de la travessia de la carretera L‑522a al seu pas per la Pobla de Segur, amb una inversió total de 44.091 euros. Els treballs han consistit en la millora dels drenatges, la renovació de la senyalització vertical i l’adequació dels passos i de la pintura viària a tot el recorregut, amb l’objectiu de reforçar la seguretat de vianants i vehicles i afavorir una convivència més segura entre ambdós. La diputada de l’àrea de Serveis Tècnics, Cristina Morón, va destacar que aquest tipus d’intervencions “permeten humanitzar les travessies urbanes, fent-les més segures i accessibles, especialment en municipis on la carretera forma part del dia a dia dels veïns i veïnes”. Aquesta intervenció s’emmarca en l’estratègia de la corporació per millorar la seguretat i la qualitat de les travessies urbanes.