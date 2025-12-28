Restauren la torre medieval de l’antiga presó de Gerri de la Sal
L’ajuntament de Baix Pallars ha impulsat la restauració de la Torre de la Presó de Gerri de la Sal, una construcció medieval catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional i vinculada a l’antic control de la sal al municipi.
L’actuació pretén consolidar l’edifici, frenar-ne la degradació i convertir-lo en un nou atractiu patrimonial del nucli antic de Gerri. El projecte contempla la neteja i estassada de l’entorn i la demolició de les restes d’edificacions adossades que un presenten risc de caiguda.
Els treballs inclouran la consolidació de la coronacions dels murs amb morter de calç, la reposició de pedres a les zones més danyades i la recuperació d’una obertura d’accés actualment tapiada per facilitar el manteniment.
També s’instal·larà nova il·luminació pública, senyalització i mobiliari urbà, com un banc i un plafó explicatiu, per reforçar la funció de la torre com a espai de memòria històrica. El pressupost ascendeix a 70.060 euros i el termini previst de les obres és de quatre mesos.
La torre és de planta quadrada i mesura uns 14 metres d’altura i va ser construïda com a torre defensiva entre els segles XII i XIII. Hauria estat posteriorment la presó del poble, origen del seu nom actual.