SEGRE

Sort millora la xarxa de proveïment d’aigua de sis pobles

Una de les actuacions al poble de Bressui.

Una de les actuacions al poble de Bressui.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Sort ha acabat les actuacions incloses en el pla per a inversions en matèria de Salut 2024-2026 de la Diputació que ha comptat amb una ajuda de 276.796 euros. En concret, s’ha millorat la xarxa d’aigua potable dels nuclis de Llessui, Altron, Sorre, Seurí, Bressui i Montardit de Dalt. El pressupost total del projecte ha ascendit a 334.923 euros. Aquesta inversió ha permès optimitzar el subministrament i garantir la qualitat de l’aigua als pobles.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking