Sort millora la xarxa de proveïment d’aigua de sis pobles
Sort ha acabat les actuacions incloses en el pla per a inversions en matèria de Salut 2024-2026 de la Diputació que ha comptat amb una ajuda de 276.796 euros. En concret, s’ha millorat la xarxa d’aigua potable dels nuclis de Llessui, Altron, Sorre, Seurí, Bressui i Montardit de Dalt. El pressupost total del projecte ha ascendit a 334.923 euros. Aquesta inversió ha permès optimitzar el subministrament i garantir la qualitat de l’aigua als pobles.