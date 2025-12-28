PATRIMONI
La Generalitat delimita l’entorn de les pintures rupestres al Roc de Rumbau
La Generalitat delimita l’entorn de les pintures rupestres al Roc de Rumbau i escaladors i ajuntament demanen mantenir la convivència. L’informe tècnic no deixa clares les vies afectades
El Roc de Rumbau, al municipi de Peramola i que forma part del conegut Mur d’Oliana, és una zona d’escalada molt freqüentada per esportistes a nivell mundial al ser una de les vies més dures de tot el món. El seu ús per a la pràctica de l’escalada ha quedat ara prohibit en una part de la roca per la nova protecció de les pintures rupestres que hi ha a la zona. Una notícia que no ha agradat entre la comunitat d’escaladors i al mateix ajuntament, que ja ha iniciat converses amb el Govern per mantenir la convivència entre patrimoni i l’activitat esportiva, que va cada vegada més a l’alça.
El departament de Cultura va acordar el 16 de desembre blindar la delimitació de l’entorn de protecció del conjunt del jaciment rupestre, conegut com la Roca dels Moros. Les pintures estan declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco des del 1998 (juntament amb la resta d’art rupestre de l’arc mediterrani). De fet, de moment són l’únic element Patrimoni de la Humanitat de l’Alt Urgell. També estan catalogades com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
El repte ara és saber sobre el terreny on comença i acaba la nova delimitació. La comunitat d’escaladors ha demanat “informació clara” de la zona afectada. Patxi Usobiaga, esportista basc resident a la zona, va lamentar que la informació de l’estudi tècnic “és molt confusa”. Fixa com a coordenades del GPS “les compreses entre l’1 i el 7” i això fa témer el pitjor. Sembla que podria arribar a afectar la via coneguda com la Dura Dura, catalogada com una de les de més dificultat a nivell mundial i per la qual escaladors de tot el món acudeixen a la comarca per superar-la.
L’alcalde de Peramola, Joan Puig, va reivindicar que la regulació tingui en compte les dos parts. Va explicar que està en converses amb el Govern per “arribar a un acord”, va defensar que l’escalada “és una activitat econòmica important per al municipi” i va recordar infraestructures executades per potenciar-la, com l’àrea d’autocaravanes i el rocòdrom.
Protegides 36 hectàrees noves per evitar alteracions
La nova delimitació del Govern protegeix 36 hectàrees noves de terreny. L’objectiu és evitar possibles alteracions de l’espai que envolta el jaciment i que podrien afectar la contemplació i el seu estudi. L’any 2014 ja va impulsar una primera protecció de les pintures, amb una zona delimitada de 20 metres quadrats. L’espai va quedar aleshores protegit amb una tanca i una porta, i al qual només poden accedir persones autoritzades. L’ampliació afecta la pràctica de l’escalada.