Una brúixola per orientar els joves
Creen una agenda atemporal per organitzar-se i conèixer-se millor
Planificar-se, mantenir la constància o saber per on començar a estudiar són desafiaments habituals entre molts adolescents i joves. En una etapa marcada per les presses, els estímuls digitals i els canvis personals, resulta difícil trobar eines que ajudin a estructurar el temps sense generar més pressió. A partir d’aquesta realitat, l’educadora i orientadora Teresa Fonoll, d’Espai Pont, ha creat El Quadern Brúixola, una agenda atemporal pensada per promoure l’autonomia, l’autoresponsabilitat i el creixement interior.
El projecte, d’autopublicació, ja està disponible a Amazon i a la llibreria Estel de Tàrrega, i es presenta com un quadern que va molt més enllà d’una simple agenda. “Fa anys que acompanyo joves en sessions d’orientació, i observava una dificultat comuna: la falta d’eines que els ajudin a organitzar el seu estudi i la seua vida”, explica Fonoll.
A diferència de les agendes convencionals, El Quadern Brúixola no caduca ni segueix un calendari fix. Cada persona pot començar-la en qualsevol moment de l’any i adaptar-la al seu propi ritme. Inclou espais per planificar dies, setmanes i mesos i proposa reptes mensuals i activitats que estimulen tant el desenvolupament acadèmic com l’exploració personal. També incorpora un rastrejador d’hàbits per fomentar la constància i la motivació, a més de suggeriments per integrar hàbits saludables com una bona alimentació, activitat física o meditació.
El disseny i la maquetació és obra de la cooperativa de disseny La Rossite, que ha donat forma visual al projecte. “Volíem oferir un format molt net i visual, amb il·lustracions que acompanyin i inspirin”, expliquen les dissenyadores Roser Pubill i Sílvia Pedreira.