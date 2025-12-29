La canalla de Tàrrega, més feliç que un gínjol: La Cavalcada de Reis estrenarà una nova carrossa dedicada als gínjols
La Cavalcada de Reis de Tàrrega estrenarà una nova carrossa dedicada als gínjols, mentre renovarà la de Foment Tàrrega vinculada a aquests nous personatges. Els gínjols són els encarregats de preparar les rutes per rebre les cartes i enviar els paquets als infants. La carrossa ha estat dissenyada per Passerell (Llorenç Corbella).
La del 2026 serà la cavalcada més inclusiva amb un tram inicial sense soroll ni llums estridents, des del carrer dels Amics del País fins a la plaça Rafael Casanova, pensat per infants amb hipersensibilitat sensorial.
La Comissió Cavalcada de BAT, amb suport de l'Ajuntament de Tàrrega, organitza l'esdeveniment que sortirà a les 18:30 h des del carrer Sant Pelegrí, mitja hora abans del previst habitual. Els patges de l'organització estrenaran vestits nous, i també es renovarà el vestuari de la patge reial que obrirà la comitiva. El seguici inclourà deu carrosses, dos centenars de patges, cavalls i una vintena de furgonetes plenes de regals, amb més gent caminant que mai.
Acompanyaran la comitiva grups amb música en directe com la Xaranga Aigua amb Gas des d'Amposta, Faves Tendres i els Tambors dels Diables de BAT. Es repartirà una tona de caramel sense gluten, apte per a celíacs, en una nit màgica plena d'il·lusió i color amb més de 200 persones participants.