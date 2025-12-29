Obres de millora a la depuradora d’aigües residuals
Inversió de gairebé 120.000 euros
L’ajuntament de Tàrrega està portant a terme diverses actuacions a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) per millorar-ne el funcionament i potenciar la seguretat a les instal·lacions. En total, són cinc projectes que ascendeixen a un total de 119.591 euros i que compten amb finançament íntegre per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.
D’una banda, ja s’han iniciat els treballs per millorar el recinte amb la renovació de paviments en zones que s’havien deteriorat (48.290 euros). Una altra actuació se centra en la millora del sistema de seguretat per evitar intrusions després d’haver registrat alguns incidents i intents de sostracció de material en els últims anys. Així, s’està instal·lant un sistema de videovigilància que cobrirà tot el recinte i estarà connectat a un centre de recepció d’alarmes les 24 hores (38.152 euros). Finalment, el consistori ultima la redacció dels projectes que permetran la renovació de diversos equipaments tècnics de la depuradora. Es tracta del Centre de Control de Motors (17.419 euros), la bomba de fangs deshidratats centrífuga (3.993 euros) i les graelles extraïbles de biològics (11.737 euros).