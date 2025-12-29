Rehabiliten un habitatge per atreure joves
Inversió de 95.000 euros amb ajuts de la Generalitat i la Diputació. S’hi instal·la una parella de 34 i 33 anys de Terrassa
L’ajuntament dels Omells de na Gaia ha reformat un habitatge municipal, antigament utilitzat per les persones que regentaven el bar del local social, per oferir-la de lloguer a una parella jove. L’actuació forma part d’una estratègia local per revitalitzar el poble i facilitar l’accés a la vivenda als nous veïns.
El projecte ha comptat amb un pressupost total d’uns 95.000 euros, dels quals 60.000 procedeixen d’una ajuda del programa de rehabilitació d’edificis buits de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i la resta de la diputació de Lleida i el mateix consistori. Malgrat que no es tracta d’un habitatge de protecció oficial, la iniciativa busca crear oportunitats per a joves que vulguin instal·lar-se al municipi i contribuir al seu desenvolupament.
Els nous inquilins, Vanessa (34 anys) i Albert (33 anys), van arribar des de Terrassa fa dos mesos. Ell treballa en remot i ella en una empresa del mateix municipi. Paguen un lloguer de 350 euros mensuals i destaquen la tranquil·litat del poble.
Ara, el consistori pretén seguir el mateix model amb un altre habitatge municipal, conegut com l’antic pis del secretari. “El nostre objectiu és revitalitzar el poble”, afirma l’alcalde, Delfí Escoté, que subratlla la importància d’oferir habitatges assequibles per mantenir la població i dinamitzar els Omells de na Gaia, municipi de tan sols 126 habitants (segons dades de l’Idescat del 2024).