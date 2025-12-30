Final dels actes commemoratius dels vuit segles de Bellver de Cerdanya
Amb una exposició i un vídeo de resum
Bellver de Cerdanya ha finalitzat els actes commemoratius del 800 aniversari de la seua fundació. Veïns i visitants han celebrat l’efemèride d’aquests vuit segles amb exposicions, un cicle de conferències per donar a conèixer la història de la localitat, una obra de teatre i la presentació d’un llibre. L’última de les activitats, i que ha servit com a colofó final de la programació, ha estat la inauguració de l’exposició de la Carta de Població i Franquesa.
Aquest document, segons va explicar el consistori, va atorgar a Bellver la condició de vila, amb un conjunt de privilegis i beneficis per als habitants presents i futurs. La carta la va firmar el comte de Cerdanya, Rosselló i Vallespir, Nunó Sanç, el 26 de desembre de l’any 1225.
Les persones que vulguin visitar l’exposició poden veure també al teatre municipal la projecció d’un vídeo de les activitats celebrades amb motiu de la commemoració. El document de la Carta de Població i Franquesa, fonamental per a l’organització i el desenvolupament del municipi, es conserva a l’arxiu comarcal de la Cerdanya. Una altra acció commemorativa és la rehabilitació de la Torre de la Presó.