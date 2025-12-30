ADMINISTRACIÓ
Gairebé 200 municipis es beneficien de l’Estatut Rural i 4 d’exclosos exigeixen entrar a la llista
Un acord parlamentari va ampliar el llistat a Lleida però n’ha deixat fora Bell-lloc, Bellver, Ponts i el Pont de Suert. La Generalitat planteja ja una reforma de la llei per incorporar noves localitats
Un total de 199 municipis lleidatans es beneficiaran de les bonificacions fiscals i línies de subvencions específiques que preveu l’Estatut del Municipi Rural. La Generalitat va fer pública ahir la llista de localitats catalanes que podran acollir-se a aquesta nova normativa. Inclou el 86% de les de la província de Lleida, en aplicació d’un acord parlamentari que va ampliar el llistat inicial però que n’ha deixat fora algunes poblacions que esperaven entrar-hi. Alguns dels exclosos preparen ja al·legacions per reclamar la incorporació, dins del termini de vint dies que ha obert l’administració catalana.
La llista de municipis rurals de la Generalitat ha incorporat almenys quatre poblacions lleidatanes que no figuraven a l’esborrany inicial: Arbeca, Bellvís, Torregrossa i Sort. Ho ha fet en virtut d’una disposició addicional afegida al text original de la llei durant el tràmit parlamentari. Tanmateix, no s’han inclòs altres localitats que reclamaven la incorporació, com Bell-lloc, Bellver de Cerdanya, Ponts i el Pont de Suert.
Els alcaldes de Bell-lloc, Bellver i Ponts van expressar ahir la seua sorpresa al no figurar a la llista de municipis rurals i van avançar que hi presentaran al·legacions.
El primer edil de Bell-lloc, Carles Palau, va dir que des de la Generalitat “ens van dir que entraríem al llistat”, mentre que el primer edil de Ponts, Josep Tàpies, va apuntar: “Em van convidar com a alcalde a la presentació de la llei i a la sessió parlamentària que la va aprovar”, per la qual cosa el va sorprendre encara més que el seu municipi en quedés exclòs. També l’alcaldessa de Bellver, Laia Serra, va avançar que el seu ajuntament presentarà al·legacions.
Per la seua part, l’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, va explicar que des del departament de Presidència els van avançar que la capital de l’Alta Ribagorça no entraria a la llista de municipis rurals, però va expressar la seua confiança que aquest i altres municipis puguin incorporar-se a través d’una modificació de la llei.
El director general d’Administració Local de la Generalitat, Francesc Belver, va corroborar que plantegen ja una modificació a la llei de l’Estatut Rural que permeti la incoporación d’alguns municipis que no reuneixen la totalitat dels requisits exigits fins ara.
Va apuntar que aquest canvi podria formar part de la llei de mesures fiscals que acompanya els pressupostos o bé seguir una tramitació parlamentària independent i que, prèviament, els municipis poden presentar al·legacions.