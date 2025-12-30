La iniciativa per aflorar el patrimoni ocult del centre històric de Fraga acaba sense que els veïns assenyalin béns que no estan a la vista
La zona vella de Fraga s’esllangueix i en antics eixos comercials com el carrer Major no queda una botiga
"Vam trobar tancades les portes de les cases. Vam demanar ajuda ciutadana per localitzar els banys àrabs i altres elements de l’existència dels quals a Fraga es parla”, explica Jessica Martí, investigadora del CAEM (Centre d’Art d’Època Moderna) de la UdL que ha participat en la iniciativa ciutadana activada per l’ajuntament per catalogar elements patrimonials de l’interior dels seus habitatges i d’altres edificis.
El projecte ha transcorregut sense avenços, ja que l’aportació ciutadana es redueix a mitja dotzena d’escuts ubicats en sengles façanes. “S’han interessat per coses que es veuen des del carrer, però ningú ha aportat res a nivell particular”, anota la investigadora.
El consistori va activar la campanya després del robatori de l’escut de la família Cabrera, que un particular va arrancar de la façana de la Casa Lafuerza al gener i que la Guàrdia Civil va recuperar després d’una investigació.
“L’ajuntament se’n podria haver desentès, com va fer la DGA, però s’hi va implicar i es va recuperar la peça. I a partir d’allà va sortir aquesta iniciativa”, planteja Martí.
La campanya ciutadana se suma a una altra línia de treball per determinar quins immobles i objectes del patrimoni fragatí haurien d’estar catalogats, per les seues característiques arquitectòniques i el seu valor historicoartístic, i en quin estat es troben els que ja ho han estat.
A Fraga hi ha cinc BIC (Bé d’Interès Cultural): el recinte romà de Vil·la Fortunatus, l’església gòtica de Sant Miquel, ubicada dins de Lo Castell; la medieval Torre dels Frares, les restes del Pilaret de Santa Quitèria i el Pou de Gel, que supera les 3.000 visites anuals.
Però no hi ha figures de protecció ni sobre el conjunt del centre històric, on antics eixos comercials com el carrer Major s’esllangueixen sense un sol comerç obert, ni sobre alguns dels seus edificis i racons emblemàtics, com el Palau de Moncada, l’església de Sant Pere amb el seu portal romànic, el passeig Barrón, la plaça de Sant Pere o les restes de la muralla musulmana.
L’ajuntament ha desenvolupat les últimes dècades les escasses actuacions de conservació que s’hi han realitzat.
“La gent no és conscient de la força que té el patrimoni, i per això s’han perdut i fragmentat peces d’interès”, indica Martí, que advoca per un pla integral per conservar el patrimoni històric de Fraga, concentrat a la part antiga. “La trama urbana és interessant, i hi ha un eix amb aglomeració d’elements d’interès sobre el qual caldria començar a treballar. Podria ser un revulsiu”, planteja.
“Fa 28 anys es va fer un pla per evitar en deu anys arribar a aquest deteriorament”, assenyalen fonts de l’associació de veïns, que denuncien l’abandó i l’especulació. “S’utilitzen locals i magatzems com a habitatge, i s’han anat emportant els serveis de 5.000 veïns”, afegeixen.