Nou parc per a bombers professionals i voluntaris a Oliana
El municipi estrenarà instal·lacions en el marc de la regió d’Emergències del Pirineu. Tanmateix, reclama mantenir el voluntariat actual
L’ajuntament d’Oliana, amb el departament d’Interior de la Generalitat, impulsa un nou parc de bombers professionals al municipi. El consistori, que ha explicat que fa setmanes que treballa amb el Govern per fer realitat el projecte, defensa fermament conservar el parc de voluntaris actual. Són un equip de 20 bombers que s’han convertit “en un dels parcs més dinàmics i resolutius” de Catalunya, segons l’alcalde del municipi, Ricard Pérez.
El primer edil es va mostrar molt satisfet amb la notícia que la comarca de l’Alt Urgell, i en concret el seu municipi, acollirà la nova seu del parc de bombers professionals de la nova Regió d’Emergències del Pirineu que impulsa la Generalitat. “Donem la benvinguda a un equip de professionals, però de cap manera no volem perdre els nostres voluntaris, perquè no donen els mateixos serveis, es complementen entre ells”, va defensar amb rotunditat. “És una molt bona notícia, però en cap cas no volem perdre el que ens aporta el parc actual”, va insistir.
Ajut mutu
“El problema rau que, en altres punts de la geografia catalana, l’experiència demostra que els parcs de professionals s’acaben menjant els de voluntaris”, va dir, i va afegir que “lluitarem perquè s’ajudin entre ells i es mantinguin”.
L’equip de bombers de voluntaris d’Oliana organitza cada any nombroses activitats. Entre aquestes destaquen iniciatives amb alumnes del centre escolar del poble o demostracions en el marc de la fira o de la festa major.
Parc mixt
Per la seua banda, Pérez va apuntar que el departament d’Interior ha sol·licitat que l’ajuntament impulsi la modificació del pla urbanístic d’Oliana perquè l’ús actual de l’equipament, que consta com a parc de voluntaris, passi a ser mixt. El primer edil va assegurar que el tràmit estarà llest per ser sotmès a aprovació “en el ple del pròxim mes de gener”.
D’altra banda, per fer realitat el projecte, el parc de voluntaris actual passarà a tenir un edifici contigu. “La intenció que se’ns ha comunicat és la d’aixecar un edifici nou al costat de les instal·lacions actuals”, que permetran així multiplicar l’espai disponible.