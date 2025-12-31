La passarel·la sobre l’A-2, amb l’horitzó en el 2028
El ministeri de Transports posa en marxa la licitació, que sortirà al maig. Obres amb un termini d’execució de 23 mesos
La passarel·la per a vianants i ciclistes prevista sobre l’A-2 entre el Palau d’Anglesola i Mollerussa ja té la licitació activada i amb dates del concurs sobre la taula. L’anunci publicat pel ministeri de Transports fixa el 27 de març del 2026 com a data límit per presentar ofertes i programa les obertures telemàtiques de la documentació administrativa (7 d’abril), l’oferta tècnica (14 d’abril) i l’econòmica (5 de maig). La licitació manté el pressupost base en 3,2 milions d’euros.
La clau ara, més enllà del tràmit, és el rellotge de l’obra: el plec marca un termini d’execució de 23 mesos. Traduït al calendari, la infraestructura podria estar llesta el 2028 si els treballs comencen durant el segon semestre del 2026, una vegada resolta l’adjudicació i la formalització del contracte.
Si l’arrancada es desplacés al 2027 per la tramitació o els possibles recursos, l’acabament es mouria cap a finals del 2028 o ja el 2029.
D’aquesta manera, es fa realitat un projecte reivindicat des de fa anys.
La nova infraestructura es construirà a prop de l’actual pont que connecta ambdós municipis, per on passen de forma recurrent bicicletes i vianants, i comptarà amb uns 300 metres de camins d’accés, amb trams d’uns 150 metres en el costat del Palau i uns 130 metres al de Mollerussa.