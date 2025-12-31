A punt la història gràfica que recopila més de 450 fotos des del segle XIX
Vilanova de Bellpuig escalfa motors per tenir, per fi, el seu llibre d’història gràfica. L’ajuntament ha obert la prevenda d’un volum d’edició limitada que recopila més de 450 fotografies històriques i que preveu veure la llum el proper mes d’abril. El preu del llibre és de 28 euros i es pot abonar íntegrament ara o bé reservar un exemplar amb un pagament de 5 euros. El consistori adverteix que només es garantirà un llibre als que l’hagin precomprat.
Un retrat visual
La publicació, de 350 pàgines, recorre l’evolució del municipi des de finals del segle XIX fins a finals dels anys setanta i ofereix un retrat visual de la vida quotidiana, els canvis urbanístics, els oficis, les festes, les tradicions i els veïns que han donat forma al poble durant més d’un segle.
L’obra es nodreix d’imatges conservades i cedides per més d’un centenar de famílies, en un treball col·lectiu pensat per preservar i compartir la memòria local. El llibre s’estructura a nou capítols temàtics, com són la vida escolar, la Festa de la Vellesa o celebracions com la festa major i les caramelles.
L’esport també té el seu protagonisme, incloent actes com la inauguració de les piscines i del camp d’esports.