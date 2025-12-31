FISCALITAT
El rebut de les escombraries pujarà en sis de cada deu municipis de Lleida el 2026
La taxa municipal que més creix quan la majoria pugen poc o bé es congelen
El rebut de les escombraries pujarà l’any vinent en almenys sis de cada deu municipis de Lleida. És la taxa municipal que més augmentarà respecte al 2025, amb percentatges que poden arribar en alguns casos fins a un 25%. Aquesta pujada arriba en un moment en què la gran majoria dels gravàmens municipals creixen poc o queden congelats.
El rebut de les escombraries serà més car el 2026 per a la gran majoria de lleidatans. Pujarà en almenys sis de cada deu municipis, entre els quals la ciutat de Lleida i la majoria de capitals de comarca. L’increment d’aquesta taxa pot arribar en alguns casos al 25%, la qual cosa contrasta amb el fet que, en la majoria de localitats, la resta de gravàmens municipals experimenten pujades lleus o queden congelats. També destaca el fet que cada vegada més localitats apliquen a les escombraries taxes variables, que busquen adaptar l’import al volum de residus generat.
L’augment més gran, del 25%, correspon als 8 municipis de la mancomunitat de residus del sud de l’Alt Urgell: Bassella, Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Oliana, Organyà, Peramola i Valls d’Aguilar. En canvi, queda congelada a la Seu i els altres 10 municipis al nord de la comarca, agrupats a la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet.
Menció a part mereix Lleida ciutat, on la pujada varia en funció de la mida de cada immoble i pot arribar al 54% en els més grans. El govern del PSC ha pactat amb Junts modificar la taxa el 2027 perquè es calculi partint del nombre d’habitants de cada habitatge.
A les Borges, el rebut baixa per a habitatges i augmenta per a establiments com supermercats i gasolineres, entre d’altres. A l’Urgell, municipis com Tàrrega, Bellpuig i Agramunt apliquen taxes amb quotes variables per penalitzar qui no separi els residus. També el Conselh ha aprovat a Aran un sistema basat en la generació de residus, amb bonificacions per fer compostatge o per utilitzar les deixalleries.
Diferents factors expliquen la tendència a l’alça del rebut de les escombraries. En primer lloc, l’aplicació de la normativa europea que exigeix adaptar l’import de la taxa al cost del servei. Un altre és el creixent cost d’abocar brossa sense separar en abocadors, gravat amb una taxa que supera ja els setanta euros per tona. També la recollida amb contenidors amb clau o porta a porta suposa costos addicionals, però té contrapartides. És el cas del Palau d’Anglesola, on el rebut baixa a l’instal·lar contenidors intel·ligents que permeten augmentar la recollida selectiva.