TRIBUNALS
Reforcen l’atenció per violència masclista a Cervera i Balaguer
En el partit judicial de la Seu s’adapta el sistema de guàrdies del torn de detinguts. Mesures del nou conveni per finançar la justícia gratuïta
El Govern reforçarà el torn de guàrdia d’atenció a les víctimes de violència masclista en els partits judicials de Cervera i Balaguer amb una dotació de 27.950 euros. Val a recordar que la nova llei d’eficiència judicial farà que els jutjats especialitzats en violència sobre la dona de Lleida també assumeixin els casos dels partits judicials de Cervera i Balaguer.
La mesura forma part de l’acord subscrit ahir entre la Generalitat i el Consell de l’Advocacia Catalana, que preveu una aportació addicional al servei d’assistència de justícia gratuïta de 5,7 milions d’euros anuals durant el període 2026-2029, fins a arribar als 22,8 milions d’euros, per millorar la retribució del torn d’ofici i recuperar progressivament el 31 per cent del poder adquisitiu perdut des del 2011 per la falta d’actualització dels mòduls de compensació.
Així mateix, l’acord inclou l’adaptació del sistema de guàrdies del torn de detinguts en el partit judicial de la Seu d’Urgell, que passarà d’un model setmanal a un de compensació per assistència efectivament portada a terme. Les dos mesures es concreten a través del conveni de col·laboració per al 2026, que preveu una dotació global de 72,4 milions, dels quals 70,2 milions es destinen directament a compensar professionals del torn d’ofici i quatre milions a les despeses de gestió necessàries per garantir el servei.
Un altre dels eixos rellevants del conveni és la creació de nous mòduls de compensació sobre les quantitats econòmiques que perceben els professionals del torn d’ofici en funció del tipus d’actuació.
Així, s’adapta el sistema a la realitat del treball prestat i es reconeix actuacions habituals que fins ara no tenien un encaix específic.
A més, també contempla una revisió dels criteris interpretatius i dels sistemes de justificació de les actuacions per homogeneïtzar la compensació a tot el territori.