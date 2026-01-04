MOBILITAT
Lleida inicia l’any sense l’esperada ‘tarifa plana’ de 20 euros a Rodalies
Aquest abonament mensual es ven només a l’àrea metropolitana de Barcelona. Al no considerar encara les línies lleidatanes un servei de rodalies, sinó regionals
Lleida comença l’any exclosa de l’esperada tarifa plana de 20 euros en trens de Rodalies, un abonament mensual que permet viatges il·limitats i que, ara per ara, només està disponible a l’àrea metropolitana de Barcelona. N’han quedat fora les dos línies lleidatanes que tenen aquesta denominació oficial: l’RL3 i l’RL4, que uneixen la capital del Segrià amb Cervera i Terrassa, respectivament, i el mateix succeeix amb les d’ample convencional de Tarragona i Girona. Això es deu al fet que no es consideren encara serveis ferroviaris de voltants, sinó regionals, per la qual cosa no formen part del decret llei que va establir, fa dos setmanes, aquesta i altres bonificacions en títols de transport públic.
La inclusió de Lleida, Tarragona i Girona en els abonaments mensuals de 20 euros semblava una realitat fa tot just una setmana, quan el secretari d’Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, va comunicar als sindicats que s’havien constituït formalment els nuclis de Rodalies d’aquestes tres províncies.
Aquest pas era necessari per beneficiar-se de la nova bonificació estatal, que el decret llei reserva per a “cada un dels nuclis de Cercanías i de Rodalies” en els quals “s’aplica tarifació zonal de voltants de la xarxa ferroviària d’ample convencional”.
Tanmateix, aquesta expectativa no s’ha materialitzat per ara. El perfil oficial de Rodalies Catalunya a les xarxes socials informa els qui pregunten per l’abonament de 20 euros que “Rodalies de Lleida, Tarragona i Girona no constitueixen nuclis tarifaris de proximitat, sinó que segueixen la tarifació regional. Per tant, els abonaments vàlids han de ser els d’àmbit regional”.
El mateix succeeix a l’estació de Lleida-Pirineus, on el personal informava ahir els usuaris que aquesta bonificació s’aplica únicament a Rodalies de Barcelona i la seua àrea metropolitana.
Mentre que els trens de l’RL3 i l’RL4 circulen sota la marca de Rodalies, els de la línia de la costa (R13 i R14) mantenen encara la categoria de regionals. Val a recordar que Ferrocarrils de la Generalitat prova ja els nous quatre trens amb els quals rellevarà aquest mateix any l’operativa de Renfe a la línia de Manresa.