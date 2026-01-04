AIGUA
Massalcoreig vol reunir-se amb la CHE per salvar l’assut de Fraga
Consistori i regants busquen evitar l’enderroc
L’ajuntament de Massalcoreig i la Comunitat de Regants de la Séquia preveuen reunir-se pròximament amb representants de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) per tal de debatre la demolició de l’assut des del qual reguen fins a mig miler d’hectàrees de cultiu.
La petita presa de pedres, situada en el curs del Cinca al seu pas per Fraga, en ple nucli urbà, és una de les candidates a la demolició en el marc del programa Ebro Fluye, impulsat per l’organisme de conca per recuperar la continuïtat fluvial i millorar la salut ecològica dels rius.
En aquest sentit, ni el consistori ni els regants veuen la demolició justificada, ja que es tracta d’una infraestructura clau per la continuïtat del sector agrícola a la zona i el futur del municipi.
El fonament de l’agricultura
L’agricultura és una de les principals activitats econòmiques de Massalcoreig, on el Canal d’Aragó i Catalunya rega les finques de la zona nord de la localitat i la séquia, coneguda com La Sècla i l’ús de la qual es remunta al domini musulmà d’Al-Zaytun (el curs baix del Cinca) a l’edat mitjana, rega les del sud gràcies a l’assut.
“Quan el riu va fluix, sobretot a l’estiu quan necessitem més aigua per als cultius, si no fos per l’assut no podríem regar”, explica Joan Jové, membre de la comunitat de regants, per a qui fer desaparèixer la infraestructura “no té cap mena de sentit” en un municipi on “sempre s’ha regat” i atès el context en el qual l’agricultura de secà resulta inviable.
L’eventual desaparició de l’assut impactaria de forma directa sobre l’activitat de 169 regants que treballen 400 hectàrees i produeixen 6 milions de quilos de fruita anuals.