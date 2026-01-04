SUCCESSOS
Rescaten un senderista ferit a Aigüestortes
Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir un muntanyenc ferit al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a Espot. A les 13.15 hores van ser alertats d’un senderista lesionat quan feia una ruta a prop de Sant Maurici. Inicialment va ser socorregut per un bomber que estava fora de servei. Els Bombers van accedir a la zona amb un totterreny i van portar el ferit fins a la zona de taxis, on l’esperava una ambulància. Pel que sembla, va patir una fractura de turmell.
Divendres van rescatar tres excursionistes al Besiberri, a Vilaller.