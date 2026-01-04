SEGRE

SUCCESSOS

Rescaten un senderista ferit a Aigüestortes

Una imagen de archivo de un sendero de la ruta Carros de Foc cerca de la presa de Cavallers, en Aigüestortes.

Una imagen de archivo de un sendero de la ruta Carros de Foc cerca de la presa de Cavallers, en Aigüestortes.

Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir un muntanyenc ferit al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a Espot. A les 13.15 hores van ser alertats d’un senderista lesionat quan feia una ruta a prop de Sant Maurici. Inicialment va ser socorregut per un bomber que estava fora de servei. Els Bombers van accedir a la zona amb un totterreny i van portar el ferit fins a la zona de taxis, on l’esperava una ambulància. Pel que sembla, va patir una fractura de turmell. 

Divendres van rescatar tres excursionistes al Besiberri, a Vilaller.

