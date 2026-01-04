Traslladen la biblioteca de la Pobla de Segur i l’obriran a la primavera
Comença la mudança a l’avinguda Catalunya, que durarà dos o tres mesos. El consistori contracta una tercera persona
La biblioteca de la Pobla de Segur està cada vegada més a prop d’obrir portes a la nova ubicació, a l’avinguda Catalunya, número 18. Després de completar-se l’equip humà que integrarà la plantilla, comença ara el procés de trasllat del fons bibliogràfic des de l’actual equipament de l’avinguda Catalunya, número 2, fins al nou, la inauguració del qual es preveu per a la pròxima primavera.
Dimecres passat, 31 de desembre, va ser l’últim dia d’obertura de la biblioteca actual, que fins a final de l’any va mantenir els serveis de préstec, devolució de llibres i sala d’estudi.
A partir d’ara, els tècnics treballaran a empaquetar els exemplars que formaran part del nou fons i a revisar el catàleg. Els que tinguin llibres en préstec podran tornar-los mitjançant una bústia temporal o a qualsevol altra biblioteca pública.
L’ajuntament de la Pobla de Segur va adjudicar el febrer del 2024 a l’empresa Codeco Obres SL les tasques d’adequació de la biblioteca per un import de 810.093 euros.
El nou equipament s’han habilitat a l’edifici que acollia fins ara el Telecentre i la Sala Anna Maria Janer, i els treballs es van adjudicar a temps per no perdre una subvenció de 772.000 euros de la Generalitat. L’alcalde, Marc Baró, va assenyalar que la biblioteca estarà tancada entre dos o tres mesos per fer el trasllat, una comesa per a la qual s’incorporarà una nova persona a l’equip.