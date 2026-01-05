Habiliten el local social com a refugi climàtic amb 260.000 euros
L’ajuntament dels Omells de na Gaia ha portat a terme una renovació completa del local social amb l’objectiu d’adaptar-lo com a refugi climàtic, especialment pensat per als mesos d’estiu, quan les altes temperatures afecten amb més intensitat.
L’espai permetrà que els veïns disposin d’un lloc climatitzat en què podran refrescar-se i descansar durant els episodis de calor extrema.
El projecte, que ha suposat una inversió total de 260.000 euros, ha estat finançat mitjançant una subvenció de l’antic departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.
L’alcalde, Delfí Escoté, va explicar que “les obres, finalitzades el mes de juny passat, han inclòs la reforma integral de l’interior de l’edifici, la instal·lació d’un sistema complet de climatització i la substitució de tota la coberta, millorant l’eficiència energètica i el confort de l’espai”.
Així, el local social estarà obert els caps de setmana durant l’hivern i tots els dies a l’estiu.