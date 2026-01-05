Instal·len 36 plaques solars per a autoconsum al pavelló d’esports
L’ajuntament de Tàrrega ha culminat la instal·lació de 36 plaques fotovoltaiques a la coberta del pavelló municipal d’esports amb un potencial nominal de 15 quilowatts. Aquest equipament podrà autoproveir-se així d’energia solar, apostant per la sostenibilitat.
La intervenció també inclou un tractament d’impermeabilització a la coberta per evitar problemes de filtracions d’aigua en cas de pluja, així com la renovació de la cúpula, deteriorada pel pas del temps. Aquestes tasques complementàries es duran a terme durant les pròximes setmanes.
D’altra banda, l’ajuntament ja prepara una segona fase que contempla afegir 180 plaques més a la coberta per generar 80 quilowatts de potència nominal destinats, en aquest cas, a subministrar energia al complex de les piscines.
El pressupost total de totes les actuacions ascendeix a 158.796 euros i una part de la inversió podrà sufragar-se amb una subvenció aportada per la Generalitat de Catalunya.