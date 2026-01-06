MASCOTES
Adoptats tres dels set cadells rescatats diumenge a Almacelles
L’alcaldessa d’Almacelles, Vanesa Olivart, va confirmar ahir que tres dels set cadells rescatats diumenge després de quedar atrapats en una canonada al costat de l’N-240, ja han estat donats en adopció, mentre que tres ja “els tenim emparaulats”.
Olivart es va felicitar per haver trobat una solució “ràpida” per a la majoria dels animals. Va afegir que l’únic exemplar sense destinació segueix en dependències municipals i s’enviarà a una protectora si no se li troba una llar.
Olivart va explicar també que, durant el rescat, en què van participar Bombers Voluntaris d’Almacelles, efectius de la Policia Local i de la Brigada Municipal, es va albirar la mare dels cadells, però que en cap moment la van poder atrapar. “La Brigada Municipal continua vigilant el lloc”, va explicar la primera edil, i va afegir que en els propers dies es col·locaran algunes trampes a la zona del Pla d’Almacelles per intentar recuperar l’animal. “Alguns veïns l’han vist per allà des del rescat, però de moment no hi ha hagut sort”, va explicar Olivart.
D’altra banda, l’ONG Amics Peluts del Baix Cinca va denunciar l’abandó de dos gossos més a peu de carretera a Fraga, i un d’aquests hauria pogut patir un atropellament.