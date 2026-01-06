FAUNA
Almenys 8 ossos han nascut el 2025 i superen el centenar al Pirineu de Lleida
La població d’aquesta espècie a la serralada s’ha duplicat en tot just cinc anys
La població d’ossos del Pirineu va créixer en almenys vuit exemplars el 2025, una xifra que eleva el cens d’aquesta espècie per sobre dels cent exemplars per primera vegada en més d’un segle. El ministeri d’Ecologia francès ha confirmat el naixement d’un mínim de vuit nous cadells d’os l’any passat. És el resultat d’albiraments i rastrejos des de l’estiu, quan les femelles i les cries surten dels caus de l’os, i d’anàlisis genètiques de pèls i excrements per determinar amb més exactitud el nombre de nous exemplars.
El ritme de naixements s’ha accelerat en els últims anys i la població d’ossos al Pirineu s’ha duplicat respecte als cinquanta comptabilitzats el 2020. L’augment en el nombre d’exemplars, al seu torn, ha afavorit l’expansió del territori habitat per aquesta espècie al Pirineu de Lleida.
Expansió pel territori
En l’inici dels programes de reintroducció, fa trenta anys, els primers exemplars portats d’Eslovènia i els seus descendents només freqüentaven la Val d’Aran. Ara la seua presència és també habitual al Pallars Sobirà i poden veure’s, encara que de forma esporàdica, a l’Alta Ribagorça i a la Vall Fosca.
Les dades del Govern francès es limiten al territori gal, si bé gran part dels albiraments situen els ossos a prop de la frontera lleidatana.
Als exemplars identificats a França, s’hauran d’afegir els que la Generalitat, el Conselh d’Aran, el Govern d’Andorra i els Governs d’Aragó i Navarra hagin detectat als seus respectius territoris. Solen posar les dades en comú a la primavera, quan també declaren morts exemplars dels quals no es té notícia des de fa dos anys.
El creixent nombre d’ossos i la seua expansió territorial fa que els albiraments a Lleida hagin anat en augment en els últims anys. Això ha revifat en ocasions l’oposició a aquesta espècie al Pirineu, encapçalada pel sector de la ramaderia de muntanya.
Aquest moviment de rebuig de l’os ha reviscut després de quedar pràcticament extingit fa una dècada. Així, ha ressorgit durant els últims anys, coincidint amb un augment de la presència del llop a les comarques pirinenques.