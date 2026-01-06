Barrera destaca avanços en habitatge i Inefc Pirineus en el seu balanç del 2025
L’equip de govern de l’ajuntament de la Seu (Compromís x La Seu) ha fet públic el seu balanç de l’any 2025. El grup valora aquests últims dotze mesos com “l’any que ha fixat les bases del futur immediat per als propers cinc anys” per a la ciutat” i com un any que consideren que “deixa petjada”.
L’alcalde, Joan Barrera, apunta que aquest període “ha de mesurar-se no només en titulars o obres visibles, sinó en decisions preses, en projectes encarrilats i en una direcció clara de ciutat”.
El primer edil indica que han afrontat aquest exercici “amb una idea molt clara: pensar la ciutat no només des del present, sinó des del que volem que sigui”, i que això els ha portat a “situar al centre qüestions estructurals que durant massa temps s’havien posposat”. Entre aquestes destaquen l’habitatge.
Apunten a la construcció dels 11 pisos per a l’emancipació juvenil de Cal Pensament i els 100 pisos de protecció oficial de l’Horta del Valira. Destaca també la residència per a la gent gran, Inefc Pirineus, amb l’inici de les obres del nou edifici, i la inclusió en el Pla de Barris.
Així, Compromís acaba el balanç de l’últim any apuntant temes pendents de millora com la via pública, la neteja i la seguretat.