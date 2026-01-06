Carpetada al cas de l’edil de Fraga que va ordenar no multar el seu marit
L’ajuntament preveu renovar la prefectura de Policia després de 7 anys com a accidental
L’alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha emès una resolució en la qual eximeix de qualsevol responsabilitat, tant penal com administrativa, la regidora Verónica Alins després de la denúncia per haver ordenat a un agent de la Policia Local que fes la vista grossa amb un camió de l’empresa del seu marit, evités multar-lo i traslladés aquesta indicació a la resta d’agents que estaven de servei aquella nit, la del 31 d’agost del 2023.
L’alcalde ha decidit arxivar la denúncia “sense que sigui procedent exigir pels fets denunciats cap responsabilitat penal o disciplinària en la via administrativa a la denunciada ni als agents en actiu a l’ajuntament que han contestat els requeriments”.
La denúncia, presentada pel Canal de Transparència del consistori i l’existència de la qual va ser avançada per SEGRE a finals de setembre del 2025, narrava com un agent de la Policia Local va rebre aquella tarda diversos missatges de telefonia d’Alins en els quals aquesta li “sol·licitava que no es fes cas de la denúncia d’un camió que incomplia una senyalització de trànsit” que “prohibeix estacionar “ i que assenyalava com a motiu que el vehicle era propietat “del meu marit”. Segons la denúncia, la regidora “sol·licitava que l’esmentada informació fos traslladada als agents del torn de nit perquè també obviessin fer qualsevol actuació relacionada amb aquesta infracció”.
La resolució firmada per Gramún inclou un informe de “la responsable del canal de denúncies” que “detalla la instrucció realitzada” i que conclou que “després d’estudiar la documentació requerida i obtinguda en la present investigació (...) és procedent arxivar la denúncia”.
“No consta cap fet punible”, van explicar fonts municipals, que van destacar que l’expedient és confidencial i només es coneix la resolució. Els missatges van ser aportats a la investigació per l’agent que els va rebre i va denunciar. Gramún va cessar com a regidora delegada de la Policia Local Alins, que va reconèixer en el ple haver enviat els missatges, i va assumir ell les competències.
D’altra banda, Gramún va eludir concretar en l’últim ple i a preguntes de la regidora del PSOE Sonia Labrador si té intenció de treure a concurs la plaça de cap de la Policia Local de Fraga, que porta més de set anys ocupada de manera accidental per D.B.G., que té el grau d’oficial però no la titulació universitària requerida per ocupar formalment la prefectura.
“No hi ha previsió de treure la plaça, no han donat una explicació concreta”, va assenyalar Labrador.
La resposta de Gramún, no obstant, xoca amb altres moviments fets per l’equip de govern de l’ajuntament, que ha inclòs en els pressupostos d’aquest any tant la creació de la plaça a la plantilla del servei de la Policia Local com la dotació pressupostària per cobrir el salari de qui l’ocupi. “Ara hi ha la possibilitat de treure la plaça perquè ja està creada”, van indicar fonts municipals.