La Generalitat completa el 88% de les actuacions del pla de xoc del bus interurbà
S’han executat 64 millores de les 73 intervencions previstes, i per a això la Generalitat destina 17 milions d’euros, dels quals 9 provenen del Fons Climàtic
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha completat durant aquest 2025 el 88% de les actuacions previstes en el Pla de xoc del bus interurbà, iniciat abans d’estiu i amb previsió d’implantar-se durant 2025 i 2026.
S’han executat 64 millores de les 73 intervencions previstes, i per a això la Generalitat destina 17 milions d’euros, dels quals 9 provenen del Fons Climàtic, informa el departament en un comunicat aquest dimarts.
Les actuacions, distribuïdes per tot el territori català, s’han centrat en la millora dels corredors amb alta demanda o amb connexió amb centres de salut i educació; i durant 2025 a la província de Barcelona s’ha executat el 87,5% de les millores previstes, en Girona el 73% i a Tarragona i Lleida el 100%.