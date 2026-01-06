Creix el contraban de tabac des d’Andorra cap a França
Grans confiscacions les últimes setmanes i intents d’eludir controls policials
La brigada de duanes de Perpinyà ha vist incrementada l’activitat de contraban de tabac d’Andorra a França, a la zona de la Cerdanya francesa i l’Arieja. Les patrulles policials han intervingut 325 quilos de cigarros i 41,55 de tabac de caragolar a la Cerdanya en tan sols un cap de setmana, segons afirmen diferents mitjans de comunicació francesos.
Les confiscacions s’han produït, apunten, en diverses intervencions sobre vehicles, algunes en condicions complicades després que els conductors intentessin forçar els controls i escapar-se. Aquest increment del contraban de tabac a la part de l’Alta Cerdanya segueix a l’alça mentre que, a l’altre costat de la frontera, a la hispanoandorrana de la Farga de Moles, constaten una caiguda d’aquest tipus de contraban i una pujada del basat en articles de luxe.
Les intervencions a l’Alta Cerdanya evidencien un increment del contraban de tabac amb destinació a l’estat francès, especialment per a la zona de la Cerdanya i l’Arieja. Els productes de tabac a la frontera amb Adorra són gairebé tres vegades més barats que al mercat francès, fet que fomenta aquestes xarxes de trànsit organitzat. Els gendarmes insisteixen en l’increment de la violència per part del col·lectiu, amb conductes com rebutjar l’obediència en els controls.