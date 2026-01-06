TEMPORAL
La nevada deixa al pla de Lleida 10 cm i els termòmetres, sota zero 3 dies
Més de 70 carreteres afectades i obliga a anar amb cadenes en una desena de vies
La neu va arribar ahir a Lleida, amb fins a deu centímetres de gruixos en punts de les comarques del pla. La nevada va tallar l’A-2 i la C-14, va complicar la circulació en desenes de vies i va obligar a circular amb cadenes en una desena. D’altra banda, els lleidatans van sortir al carrer a gaudir dels paisatges de postal que va deixar el temporal Francis.
El temporal Francis va deixar ahir una capa blanca de neu que es va estendre per tot el pla de Lleida amb gruixos entre els dos i els deu centímetres, complicant la circulació en més de setanta trams de vies i obligant conductors a circular amb cadenes en una desena de carreteres. La nevada generalitzada, que es va iniciar la matinada de diumenge a dilluns al voltant de les 03.00 hores, va provocar retencions en diferents punts de la demarcació durant el matí, amb especial incidència en l’A-2, la C-14 (amb talls puntuals) i la C-12 al Segrià.
Les imatges de la nevada
Les temperatures es van mantenir sota zero durant el matí, amb mínimes que van assolir els 2,4 graus negatius a Cervera o els dos graus negatius a Os de Balaguer, mentre que a la pràctica totalitat dels pobles del pla no es va superar el grau positiu. Aquesta combinació de neu i fred va transformar a primera hora del matí les principals vies de circulació i carreteres secundàries, principalment de la Segarra i l’Urgell, en desafiaments per als conductors. L’A-2 va ser una de les vies més afectades, amb un accident amb una ferida lleu que va obligar a tallar l’autovia a primera hora a Granyanella, la qual cosa va bloquejar algunes màquines llevaneu i va retardar les tasques de manteniment.
Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l’ús de cadenes va ser obligatori en trams de la C-12 entre Maials i Torrebesses, la C-233 entre Bovera i Castelldans, la C-242 entre Torrebesses i Ulldemolins, la C-462 a la Coma i Tuixent, la C-562 a Gósol, l’L-214 a Cervera, l’L-234 entre Ciutadilla i Guimerà i la C-14 entre Ciutadilla i Solivella, que va quedar tallada parcialment. L’afectació per neu i gel a les calçades es va estendre a més de setanta trams de carreteres secundàries.
Els registres van ser desiguals segons la zona. El Palau d’Anglesola va acumular fins a 2 centímetres, mentre que Oliana en va registrar 1 i a Lleida ciutat es van registrar 3 centímetres. La Segarra i l’Urgell van ser les comarques que més precipitació van rebre, amb fins a 10 centímetres a Rocallaura, entre 5 i 6 a Guissona, Sant Guim, Tarroja de Segarra, la Granadella i Maials, i 4 a Juneda o Solsona. Els municipis del pla es van despertar amb una feble capa blanca, i al voltant de les 11 del matí la precipitació va cessar pràcticament a tota la demarcació.
Desenes de lleidatans van aprofitar el matí i van sortir als carrers per gaudir dels paisatges de postal que va deixar el temporal al coincidir amb les vacances de Nadal i vigília de Reis. La nevada va transcórrer sense incidències destacables gràcies al treball coordinat de les brigades municipals, que van escampar sal des de primera hora per evitar la formació de gel, com van fer a Lleida, Cervera, Mollerussa, les Borges, Balaguer, Solsona o Tàrrega, on va coincidir amb el mercat setmanal, que va funcionar parcialment malgrat les dificultats meteorològiques. Protecció Civil manté l’alerta per fred molt intens, ja que les temperatures continuaran baixant i es mantindran sota zero els pròxims 3 o 4 dies, i al Pirineu podrien arribar als 12 graus negatius, amb possible gel en trams de l’N-260.