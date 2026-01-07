Jornada de portes obertes per visitar la nova residència de Mollerussa, amb 144 places
El centre, ubicat al costat de l’històric immoble de Cal Castelló, es planteja com un nou recurs assistencial per a la capital del Pla d’Urgell i entorn
La nova residència per a la tercera edat Jardins Cal Castelló de Mollerussa ja està a punt i obrirà aviat. Per mostrar aquestes instal·lacions de titularitat privada a la ciutadania, els seus promotors han organitzat una jornada de portes obertes aquesta mateixa setmana, els dies 9 i 10 de gener. La convocatòria permetrà conèixer l’equipament i el seu funcionament mitjançant visites organitzades amb reserva prèvia.
El centre, ubicat al costat de l’històric immoble de Cal Castelló, es planteja com un nou recurs assistencial per a la capital del Pla d’Urgell i entorn. Les obres del complex es van iniciar a finals de març del 2023 i han acabat després d’un període de construcció de gairebé tres anys.
Compta amb 144 places residencials i un centre de dia de 30 places, una capacitat dissenyada per donar resposta a la demanda creixent de serveis d’atenció a la tercera edat i oferir un recurs estable tant a famílies de Mollerussa com de municipis propers.
Per una altra banda, l’ajuntament de la capital del Pla d’Urgell ha acabat la urbanització del vial lateral de la carretera N-II a l’altura de la nova residència. El projecte s’ha portat a terme amb un pressupost total de 129.106 euros.