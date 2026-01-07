TRIBUNALS
Jutgen a Manel Ezquerra, exalcalde d’Alcarràs, per coaccionar urbans
S’enfronta a un judici per un delicte lleu per uns fets del 2021. El diputat pel PSC al Parlament ho nega i assegura que és “una qüestió política”
El jutjat d’Instrucció número 2 de Lleida celebrarà un judici contra Manel Ezquerra, exalcalde d’Alcarràs i actual diputat al Parlament pel PSC, per un delicte lleu d’amenaces i coaccions a agents de la Policia Local d’aquesta localitat del Segrià el 2021, quan ocupava el càrrec de tinent d’alcalde, segons ha pogut saber aquest diari.
Manel Ezquerra va afirmar ahir que “és una qüestió política. Es va intentar fer una mediació però els denunciants s’hi van negar i això és un càstig mediàtic d’uns fets que es van produir el 2021”. També va afegir que “és per pura animadversió cap a la meua persona”.
El cas es remunta a l’estiu del 2021 quan la Policia Local d’Alcarràs va presentar davant de l’ajuntament un informe en el qual denunciava un presumpte abús de poder per part del tinent d’alcalde, Manel Ezquerra (Sempre Alcarràs).
El document presentat al llavors alcalde, Jordi Janés (Junts), afirmava que Ezquerra va exigir a dos agents que arrestessin un veí, que aquests es van negar a fer-ho, al considerar que no hi havia motius per a una detenció, i que el regidor els va increpar per aquest motiu. Fonts pròximes van apuntar que l’informe atribueix a l’edil expressions vexatòries contra una agent per la seua condició de dona.
El Codi Penal castiga els delictes lleus amb penes com multes de fins a tres mesos, localització permanent (arrest domiciliari) fins a tres mesos, treballs en benefici de la comunitat (fins a 30 dies) i prohibicions d’acostament i comunicació amb la víctima.
Un mosso i un altre policia el van denunciar per insults
Manel Ezquerra ha tingut un altre incident amb agents de l’autoritat. Els Mossos d’Esquadra, juntament amb la Policia Local d’Alcarràs, el van denunciar l’1 de setembre del 2024, quan ja era diputat pel PSC al Parlament, per insultar-los, com va avançar SEGRE. El van acusar de falta de respecte –els hauria dit “ineptes”, entre altres expressions– després d’un incident en el qual es va veure involucrat el seu fill durant la festa major de la localitat. Concretament, el van denunciar per “falta de respecte i desconsideració” en uns fets que van ser tipificats com a lleus en la llei orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana amb una proposta de sanció de 100 euros. Ezquerra va explicar ahir que “he presentat un escrit d’al·legacions en les quals reitero que no vaig increpar cap dels agents. Hi ha testimonis”. També va afegir que “és el mateix en els dos casos. Desacreditar-me i fer-me un càstig mediàtic. Darrere d’això hi ha sempre els mateixos”. En aquest sentit, el cas encara no s’ha resolt, ja que els denunciants també han presentat un escrit de resposta en les al·legacions en les quals mantenen la seua versió, en què asseguren que hi va haver una falta de respecte per part d’Ezquerra i que no hi va haver cap interès personal, segons van explicar fonts solvents.