L’alcalde d'Ivars d'Urgell, cara a cara amb els veïns grans
Organitzen trobades periòdiques. Tracten temes del poble com obres i salut
L’alcalde d’Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez, impulsa un cicle de reunions amb els veïns grans per parlar sense presses i sense mitjancers, una iniciativa que va nàixer durant una visita al Centre de Serveis en el servei de dinars. L’objectiu és que els usuaris del centre i les llars de jubilats comuniquin les seues inquietuds al primer edil, i que aquest expliqui en persona decisions municipals. En les primeres xarrades, els participants van abordar assumptes d’interès públic com el pressupost i els terminis de les obres. També van sorgir peticions habituals en un poble, des d’arreglar carrers fins a millorar la neteja o la gestió de l’arbratge. Els assistents van valorar tenir l’alcalde davant. D’aquestes converses, també van sorgir altres propostes: una visita a Cal Sant, edifici històric que ha passat a ser municipal i una paella “promesa” per Sánchez que, com ell mateix admet entre rialles, “això no s’oblida” i que va servir clausurar la segona trobada.
La salut va ser un altre bloc destacat de les converses: hi va haver elogis al servei mèdic, però també queixes per les dificultats per comptar-hi durant més dies durant la setmana. En paral·lel, diverses veïnes van destacar els aspectes positius de la vida en un municipi petit, i en especial Ivars d’Urgell, que compta amb un gran entramat d’associacions i molta activitat cultural.
La idea de fons es va repetir en cada intervenció: quan la política baixa al menjador, el poble es parla a la cara i amb menys distància.