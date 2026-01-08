Jornada sobre el reg per degoteig en camps d’oliveres
Dins de la Fira de l’Oli de les Borges
La 29a edició de la Fira de l’Oli Verge extra de Catalunya de les Borges Blanques ha organitzat per al 16 de gener una jornada tècnica sobre la introducció del reg en una part molt significativa de la comarca que ha fet que creixi l’interès per les plantacions extensives i superextensives d’oliveres.
Aquestes plantacions tenen, tanmateix, un maneig sensiblement diferent de les tradicionals i cal dissenyar-les tenint en compte uns paràmetres molt determinats que en condicionen l’èxit.
En la jornada, organitzada per la conselleria d’Agricultura, juntament amb l’ajuntament de les Borges Blanques i la comunitat de regants del Garrigues Sud, JARC, UP i Asaja, es parlarà de les particularitats del reg per degoteig, la poda, fertilització i altres condicionants per afrontar una plantació d’aquest tipus.
L’enginyer agrònom de la comunitat de regants del Garrigues Sud, Víctor Sas, s’encarregarà de parlar de la gestió del reg en plantacions intensives, mentre que de les noves varietats adaptades a aquestes plantacions s’encarregarà Manuel López, director tècnics de l’AGR Espanya.