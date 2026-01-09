Més de 50 actes culturals i lúdics per celebrar mil anys d’història de Cervera
El castell de Cervera serà l’“element central” de la commemoració del Mil·lenari
Cervera celebrarà el 2026 els seus mil anys d’història des de la concessió de la carta de població per part de la comtessa Ermessenda a Guinedilda i als altres pobladors del territori l’any 1026. El Mil·lenari comptarà amb una programació que es prolongarà fins al 2027 amb més de cinquanta activitats. Segons l’alcalde, Jan Pomés, es tracta d’“una fita que feia temps que s’esperava” i que ha de servir per “saber cap a on volem anar com a ciutat els propers mil anys”.
El Mil·lenari estarà comissariat per la gestora cultural Anna Llort, que dirigeix la comissió tècnica que ha assessorat la Paeria en el disseny del cicle. Els tres objectius que s’han fixat són el reforç de la projecció interna i externa, posar en relleu el llegat històric i patrimonial, i fomentar la cohesió social.
El calendari s’estructura en sis línies temàtiques que serviran per orientar els diferents públics. Un dels eixos serà Mil anys, mil veus, centrat en la divulgació històrica. Un altre serà Rastres del temps, dedicat al patrimoni i l’arqueologia. El programa es completarà amb Cervera a taula, basat en propostes gastronòmiques; Moviment i talent mil·lenari, enfocat en l’esport; Mil·lenari en escena, que engloba teatre, música i arts escèniques; i l’eix familiar i juvenil, amb iniciatives com Cervera, Mil·lenari i Misteris per a adolescents i el Petit Mil·lenari per a nens.
El castell de Cervera serà l’“element central” de l’efemèride, tal com va apuntar l’alcalde, que va assegurar que treballen per iniciar actuacions arqueològiques per recuperar-lo. “No es tracta d’una intervenció puntual pel Mil·lenari, sinó d’anys d’inversió i investigació”, va remarcar. En aquest sentit, també s’estan traduint tots els documents del castell des del segle XII, amb l’objectiu d’elaborar una recreació virtual o en maqueta en un futur.
Com a preludi se celebrarà un concert a càrrec de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida el diumenge 25 de gener. El paranimf de la Universitat serà l’escenari d’un repertori escollit per a l’ocasió. L’acte inaugural serà el 7 de febrer al Gran Teatre de la Passió i es podrà seguir en directe a Lleida TV. L’espectacle inclourà l’estrena de l’Himne del Mil·lenari, amb lletra de Narcís Turull i música de Jordi Castellà, i una representació dirigida per Pol Bosch que recrearà la firma del privilegi de població.
Una altra cita destacada serà la Via Cerverina, que pretén reunir a la capital de la Segarra representants de les vint localitats d’Espanya, Portugal, França i Itàlia que comparteixen el topònim Cervera. Tindrà lloc al setembre durant la setmana de la Isagoge i es buscarà la participació de la Comissió Europea.
Així mateix, un dels projectes que també es desenvoluparà serà l’edició d’un opuscle divulgatiu que arribarà a totes les llars en diferents idiomes i explicarà els orígens de Cervera. Estarà elaborat pels historiadors Max Turull, Pere Verdés i Xavier Ribera i es presentarà durant la inauguració.
En l’apartat econòmic, la Paeria ha previst una partida específica de 230.000 euros únicament per als actes principals. La resta de propostes repercutiran en altres apartats dels comptes. La Generalitat, per la seua banda, també aportarà 150.000 euros.