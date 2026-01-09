Obres per subministrar aigua potable als disseminats
Actuació que suposa una inversió de més de 512.000 euros
Odèn està desenvolupant obres per tal de proveir d’aigua potable els disseminats del sud-est del municipi. L’actuació, que busca garantir el subministrament en diversos nuclis rurals, està finançada pel pla de cooperació municipal d’inversions en matèria de salut de la Diputació, l’ACA i el Puosc. També hi col·labora l’EMD de Canalda, que assumeix part dels costos mitjançant la cessió dels fons que li corresponen d’aquests plans.
El projecte preveu la construcció d’una nova xarxa en alta i baixa pressió, amb una conducció que parteix des de la font del Vermell fins a un nou dipòsit de distribució. Inclou la instal·lació d’una canonada de connexió, la construcció del dipòsit, la instal·lació d’un grup de pressió i la xarxa de distribució cap als pobles. El contracte ha estat adjudicat per 512.530 euros a la firma lleidatana Irriga Water Solutions, i ja s’ha completat la conducció al Zoo del Pirineu i el proveïment en baixa de Junyent. Se seguirà amb el nou dipòsit i les connexions que permetran subministrar aigua a Roc Falcon SL, els Solers i Cavallera.