Presenten un llibre infantil per acolorir els gegants i el seguici festiu
S’han distribuït un centenar d’exemplars
La jove il·lustradora Laia González ha convertit la tradició gegantera de Guissona en un quadern per acolorir amb l’objectiu d’atansar l’imaginari festiu local a les noves generacions. La seua passió per les figures festives es va desenvolupar en l’estudi artístic de la seua mare, l’escultora Agnès Pla, i ha acabat traduint-se en Pinta la família gegantera de Guissona, una publicació que reuneix divuit personatges amb la referència original i el traç per poder acolorir-la. Entre els personatges hi ha la parella de reis, Roc i Plàcida, recuperada fa uns anys, el cèlebre Bacus, la divertida Tieta i els diferents capgrossos.
González explica que la idea va sorgir l’any passat després d’un encàrrec de l’associació Guixanet de Tàrrega per dissenyar un format similar amb el seguici de la capital de l’Urgell. A partir d’aquesta experiència va considerar que “seria una bona iniciativa replicar-ho a Guissona i donar a conèixer els gegants entre els més petits”, va explicar.
El llibre, publicat sota el segell Nemdefesta, va sortir a la venda el mes de desembre passat i des d’aleshores ja s’han distribuït més d’un centenar d’exemplars entre el Museu de Guissona i la llibreria Issauna. També es va vendre a la Fira de Nadal de la localitat, juntament amb altres productes relacionats amb l’imaginari festiu local com una postal nadalenca.
Encara que professionalment no vol dedicar-se a la il·lustració, té la voluntat de mantenir aquesta afició amb nous productes de la seua marca Nemdefesta. Ara està treballant en la confecció de jerseis estampats amb els elements de Guissona i Tàrrega perquè vegin la llum durant aquest 2026.