Bagergue inície en abriu trabalhs de milhora ena glèisa de Sant Fèlix
Era glèisa parroquiau de Sant Fèlix de Bagergue serà objècte d’ua actuacion de milhora a compdar deth mes d’abriu. Er Ajuntament compde damb ua ajuda der IEI de pòc mès de 30.000 euros, que permeterà afrontar diuèrsi trabalhs de conservacion e adequacion deth temple. Ei un des elements patrimoniaus mès emblematics deth municipi e a esdevengut en un atractiu toristic, segontes eth president dera Entitat Municipau Descentralizada (EMD) de Bagergue, Marc Tarrau.
Es trabalhs se centraràn ena milhora dera sacristia, ua intervencion de besonh tà resòlver es problèmes d’umiditat qu’afècten ad aguest espaci, a on tanben se refortiràn es parets. Atau madeish, ei previst de substituïr es hièstres der autar entà milhorar-ne era conservacion interiora e era eficiéncia termica deth conjunt. Era accion mès importanta serà era milhora des escales que condusiràn tath còro e tath campanau, un espaci visitable qu’arrecep un nombre creishent de visitaires an darrèr an. “Auem de milhorar aguest accès, pr’amor que i a fòrça visites tath campanau e a de disposar d’un accès segur e damb totes es garanties”, a explicat Tarrau, qu’a destacat era relevància toristica e culturau dera bastissa d’ençà que se dauric eth campanau.