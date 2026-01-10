Cal Carnisser de Gualter serà un centre social
El consistori invertirà 138.902 euros en la rehabilitació. Tindrà bar, centre de dia i una agrobotiga amb productes locals
L’ajuntament de la Baronia de Rialb ha impulsat la transformació de la casa Cal Carnisser de Gualter en un centre sociocultural. Aquest edifici municipal, amb més de 300 anys d’història i de gran valor arquitectònic, serà rehabilitat gràcies a una subvenció del programa Leader. El centre ocuparà la planta baixa, on també s’estudia habilitar un bar, un centre de dia per als padrins i una agrobotiga per dinamitzar l’economia local i diverses sales per a activitats diverses. Segons l’alcalde, Antoni Reig, el municipi no disposa d’un local que pugui acollir diferents usos i aquest, “com que és tan cèntric”, és perfecte. Així mateix, a la primera planta de l’edifici el consistori ha començat a redactar el projecte per instal·lar-hi un coworking i la segona planta es podria destinar a habitatge social o per ubicar el consultori mèdic, facilitat per l’ascensor de l’edifici.
Segons assenyala Reig, l’objectiu és gestionar l’equipament inicialment des del consistori, ja que hi haurà un servei de bar i l’agrobotiga amb productes locals. El projecte de rehabilitació de l’immoble es troba ara en licitació i està previst que les obres vagin a càrrec d’una firma especialitzada en edificis antics i amb valor patrimonial, segons va explicar el primer edil.
L’objectiu del consistori és adjudicar com més aviat millor les obres perquè el centre sociocultural sigui una realitat molt aviat.