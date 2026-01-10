VENDES
Comerços de Tàrrega, de rebaixes després d’una campanya excel·lent
Els comerços de Tàrrega han començat les rebaixes, que en molts casos van arrancar fins i tot abans de Reis, després d’haver tancat una de les millors campanyes de Nadal dels últims anys. Des de Foment s’han mostrat satisfets amb la resposta de la clientela i el dinamisme comercial durant les festes. Els 12.000 Fomentins (valorats en 1 euro i que s’aconsegueixen amb una despesa mínima de 20 euros) es van esgotar de seguida.