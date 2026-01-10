Instal·len quatre nous carregadors per a cotxes elèctrics
De pagament, i els gestionarà la Paeria
La Paeria de Balaguer està portant a terme la instal·lació de quatre nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics en diferents espais de la ciutat. Els treballs han començat amb les connexions elèctriques, malgrat que els nous dispositius no entraran en funcionament fins que es publiqui el reglament municipal (previst per al febrer), que regularà el servei, el preu públic i el temps màxim de càrrega.
A diferència dels dos carregadors existents a la plaça Mercadal, que fins ara són gratuïts, els nous seran de pagament i estaran gestionats per la Paeria a través d’una aplicació mòbil. Els nous punts de càrrega es distribuiran en zones estratègiques i equipaments municipals. Estaran davant el pavelló 1 d’Octubre, al costat de les piscines del Secà, al Molí de l’Esquerrà i al Teatre Municipal, amb dos places de recàrrega en cada ubicació. A més, està previst que la Diputació aporti dos punts més a l’estació d’autobusos.
La inversió total ascendeix a 29.000 euros. La Paeria preveu recuperar el 75 per cent de la inversió amb el pla estatal Move 3. L’objectiu del consistori és donar resposta a l’augment de vehicles elèctrics a la ciutat.