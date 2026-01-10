SOLSONÈS
El nucli de Freixinet, a Riner, estrena nova llar d’infants
La consellera d’Educació, Esther Niubó, el vicepresident primer de la Diputació, Agustí Jiménez i l’alcalde de Riner, Joan Solà, van presidir ahir la inauguració de la nova guarderia del nucli de Freixinet, que ha suposat una inversió total de 161.873 euros, dels quals la corporació provincial en va aportar 29.333. Els treballs han consistit en l’adequació dels espais de l’escola per implantar el primer cicle d’educació Infantil.