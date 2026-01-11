SUCCESSOS
Conflicte a Arfa per uns gossos mastins que van atacar una veïna
Els animals la van mossegar i ella es va defensar amb pedres. El cas ha acabat amb una denúncia de l’amo contra l’ajuntament per declarar-los “perillosos”
L’atac el juny de l’any passat de tres gossos mastins del Pirineu a una veïna d’Arfa, a l’Alt Urgell, quan passejava per un sender del municipi i que li van causar ferides de diversa consideració a cames i braços, ha acabat als tribunals. La víctima és Anna Rius, de 61 anys, que ahir va explicar a aquest diari que ara “em veig amb forces” de relatar un atac que es va produir el 20 de juny. “Han passat sis mesos i encara tinc seqüeles psicològiques i dolor a un dels braços”, assegura.
La veïna va denunciar els fets davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Seu d’Urgell i l’ajuntament de Ribera d’Urgellet que, al seu torn, va obrir un procediment per declarar els gossos com a animals de raça potencialment perillosa. Actualment, el consistori es troba immers en un procés judicial a l’haver estat denunciat pel propietari dels animals, com va avançar ahir Pirineus Digital. L’alcaldessa de Ribera d’Urgellet, Josefina Lladós, va explicar a aquest diari que declarar animals domèstics com a races potencialment perilloses és competència municipal “quan hi ha proves, com ha estat en aquest cas, que hi ha un informe mèdic que ho corrobora”. Segons la primera edil, la propietat nega els fets i “no està d’acord amb el procediment obert”.
Per la seua part, efectius dels Agents Rurals de la zona van explicar que els mastins que cuiden ramats han d’estar sota la vigilància d’una persona o, en el seu defecte, han d’estar tancats. En aquest cas, segons la víctima, els tres gossos estaven lliures a la zona de Nabiners, a prop del cementiri i en un camí públic. “Primer en va venir un ràpid cap a mi i darrere van venir els altres dos, que es van abraonar i van començar a mossegar-me. Com vaig poder, vaig agafar pedres i els vaig foragitar”, recorda la dona. Rius assegura que “el problema no ha acabat, perquè malgrat que tres mastins estan confinats n’hi ha dos més de lliures del mateix amo a la mateixa zona”.
Per la seua part, l’ajuntament ha demanat l’ajuda dels Agents Rurals perquè incrementin la vigilància per evitar nous atacs.