Ferrocarrils començarà a operar a l’estiu amb els 4 nous trens a les línies RL3 i RL4 de Lleida a Cervera i Terrassa
El Govern espera que els nous combois millorin el servei que actualment pateix retards i avaries constants
Els 4 nous trens elèctrics en període de proves i fabricats per encàrrec de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entraran en servei a la RL3 i RL4 entre Lleida i Cervera i Terrassa aquest estiu. Així ho ha anunciat la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, que també confia que amb la substitució dels combois i l’operativitat per part de FGC s’acabarà amb els retards i les avaries que pateix actualment la línia amb moltes queixes per part dels usuaris que es desplacen a Lleida per treballar cada dia. En una trobada amb mitjans per avançar previsions per aquest 2026, Gil també ha anunciat que l’estació d’autobusos de Lleida obrirà al primer trimestre i la nova escola de Castellnou de Seana serà operativa “al 100%” al setembre.
D'altra banda, malgrat un escenari polític incert sense que encara s’hagin pactat uns pressupostos per aquest 2026, la delegada del Govern a Lleida ha manifestat “bona voluntat de treball” per aconseguir els comptes. En qualsevol cas, ha assegurat que si al final s’han de prorrogar novament, esperen “poder implementar” a la vegueria tot el que s’ha proposat.
Proves dels nous trens
Des de fa uns dies, FGC està fent proves nocturnes dels nous trens que han de circular per la línia de Manresa quan es faci càrrec de la seva gestió. La delegada ha posat data a l’entrada en servei dels nous combois, aquest estiu. Els nous trens han estat fabricats per la companyia suïssa Stadler i a banda de ser homologats en els mesos vinents també s’haurà de fer la formació específica per als maquinistes que els conduiran. L’entrada en servei dels nous trens es va adjudicar el 2021 per 63 milions d'euros. Els trens tindran una oferta de 14 circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera, cinc de les quals fins a Terrassa.
Altres previsions
Gil ha parlat d’altres previsions per aquest 2026 a la vegueria. Una d’elles és l’aprovació del Pla director urbanístic del polígon de Torreblanca, prevista per al primer semestre. S’avançarà en el projecte d’urbanització i parcel·lació, que permetria iniciar les primeres obres de desenvolupament el 2027. En paral·lel, s’aprovaran l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental de l’estació ferroviària intermodal vinculada a aquest polígon. L’inici d’obres també es preveu per al 2027 i que estigui operativa el 2030.
Pel que fa a carreteres, el Govern està treballant en estudis de 5 variants. La de Tàrrega, de la qual es preveu disposar de l’estudi informatiu complet durant aquest any; la de Bellpuig, la d’Arbeca, la de Seròs i la de Castelldans.
Gil ha assegurat que enguany ja es començarà a desplegar el conveni per a la millora de la connectivitat viària de les Garrigues Altes, un cop aprovat pels plens dels municipis afectats i de la Diputació de Lleida. S’inclou el nou tram de la carretera entre Torrebesses i Castelldans; la millora de la C-233 entre la Granadella i el Soleràs; i l’arranjament del camí entre Bellaguarda i els Torms. La inversió prevista total serà de 18,4 milions d'euros, el 75% dels quals aportats per la Generalitat i la resta, per la Diputació.
El Govern també aposta per millorar el transport públic de passatgers. Gil ha dit que el total de validacions amb títols integrats de l’ATM entre gener i octubre de 2025 havia augmentat prop d’un 11% respecte del mateix període de 2024 (5.534.094 envers 4.995.015, en tots els models de transport: urbans, interurbans i ferroviaris).
En l’àmbit agrícola, la delegada ha parlat de l’aposta del Govern de continuar treballant en la modernització dels regadius, “consensuant fórmules amb els regants”, els ens locals i els agents del territori per garantir la sostenibilitat, la competitivitat agrària i que el procés de modernització respongui a les “necessitats reals” del territori, amb equitat i visió de futur.
Escoles
Pel que fa a centres educatius, a l’inic del curs 2026-2027 ja entrarà en servei la nova escola de Castellnou de Seana, al Pla d’Urgell. Serà la primera escola de la vegueria i de tot Catalunya construïda íntegrament amb pressupost d’aquest govern. També es construirà la darrera fase de l’INS Nou Alcarràs que, en principi, ja donarien per acabat l’equipament pel que fa a l’ESO.
Així mateix, es farà l’ampliació de la planta baixa de l’INS Lladonosa de Lleida, que se sumarà a la de la primera planta que s’està efectuant. El Pla d’equitat i Escola Rural preveu ampliacions i reformes a diversos centres per valor de més d’1 milions d'euros. A través del Pla de Xoc Climàtic a centres educatius, s’invertiran 1,2 milions d'euros amb mesures contra la calor, prioritzant l’alumnat vulnerable. La xifra més que dobla les destinades els anys anteriors.
Salut
A la primavera entrarà en servei el nou CAP d’Almenar, adaptat a les noves necessitats assistencials i als nous rols professionals per millorar l’atenció als usuaris d’Almenar, Alguaire, Alfarràs, Algerri i Ivars de Noguera. També es preveu que enguany acabin les obres de l’estructura exterior del Bloc Quirúrgic de l’Hospital Arnau de Vilanova per iniciar les de l’interior. Paral·lelament, s’està treballant en el projecte provisional de reforma i adaptació del Bloc Obstètric, condicionada a la finalització de les obres de reforma del Bloc Quirúrgic.
Seguretat
La nova comissaria dels Mossos d’Esquadra de Mollerussa, que serà la seu de l’Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell-Garrigues, està previst que entri en servei a finals d’aquest 2026 i que compti amb una dotació regular d’entre 60 i 70 operatius. També es començarà a redactar el projecte de la nova comissaria central dels Mossos d’Esquadra a Ponent, a la Bordeta, de la qual se’n preveu la posada en servei a mitjan 2029, i que també acollirà la nova seu dels Agents Rurals al Segrià. Demà passat es compleix el termini per a la presentació d’ofertes per optar a adjudicar-se el contracte de redacció i construcció.