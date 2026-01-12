EMERGÈNCIES
Mitja dotzena d'incendis en cases de les comarques de Lleida el cap de setmana, la majoria per les xemeneies
Un home afectat per inhalació de fum
Els Bombers van treballar entre dissabte a la tarda i diumenge a la matinada en sis incendis en habitatges, la majoria originats en xemeneies. Dissabte a la tarda un home de 25 anys va haver de ser atès per intoxicació de fum en un incendi a casa seua. Les flames van danyar el fals sostre i la coberta i en l’extinció van treballar set dotacions. Tot apunta que l’origen del foc va ser la xemeneia.
El segon servei va tenir lloc a les 20.24 hores de dissabte a Benavent de Segrià. Dos dotacions van acabar d’extingir un foc a la xemeneia que els amos havien aconseguit empetitir amb una mànega. A prop hi havia un paller.
A les 20.42 hores es va declarar un altre foc de xemeneia, en aquest cas al carrer Lluís Companys d’Alpicat. Dos hores després, a les 22.59 hores hi va haver un quart cas a la Pobla de Segur. Així mateix, també van acudir a l’avinguda de la Diputació de Sort (0.29 hores) al sortir una gran flamarada d’una estufa en un dels pisos d’aquest carrer. Finalment, a la Seu d’Urgell els Bombers van revisar una estufa de pèl·lets.