El tren de la línia Lleida-La Pobla incrementa les circulacions i ajusta l'horari
FGC vol absorbir la demanda creixent i millorar les connexions
La línia de tren de Lleida-La Pobla de Segur incrementa les circulacions i ajusta els horaris a partir de dilluns vinent, dia 19 de gener, per absorbir la demanda creixent i millorar les connexions amb altres serveis ferroviaris. Pel que fa a l'ampliació de l'oferta, s'incorporen noves circulacions per absorbir la demanda creixent al tram entre Lleida i Balaguer. En concret, s’afegeixen dues circulacions addicionals al migdia, a les 14.42 h amb origen a Lleida i a les 15.17 h amb origen a Balaguer, de dilluns a divendres. Els divendres, a més, s'incorporen dues circulacions a la tarda, a les 18.45 h amb origen a Lleida i a les 19.20 h amb origen a Balaguer. De l'altra, l'ajust horari suposarà l'endarreriment dels trens entre 5 i 20 minuts.
Així, es porten a terme els següents ajustos horaris: cada dia, excepte els dissabtes, s'endarrereix 5 minuts l'hora de sortida del tren de les 9.05 h, a les 9.10 h, de Lleida a Balaguer per connectar amb el tren d'alta velocitat amb origen a Barcelona que arriba a les 9 h a Lleida. El dissabte l'endarreriment és de 20 minuts al tren amb origen a Lleida i destinació Balaguer de les 8.50 h, unificant l'horari a les 9.10 h, amb la resta de dies de la setmana.
Els caps de setmana i festius s’endarrereix 10 minuts l'hora de sortida del tren de les 7.47 h, a les 7.57 h, de Lleida a La Pobla de Segur per connectar amb el tren d'alta velocitat amb origen a Barcelona que arriba a les 7.46 h a Lleida. Aquesta mesura implica endarrerir 10 minuts la sortida del tren amb origen a Balaguer de les 8.18 h, a les 8.28 h.
Aquests ajustos horaris de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) permetran millorar les connexions dels trens d'FGC amb els trens AVE, que connecten Lleida amb Barcelona.
Els canvis, que FGC aplicarà a partir del 19 de gener, han estat aprovats en el marc de la Comissió de Seguiment del servei Lleida – La Pobla de Segur – Esterri d'Àneu, formada pels ajuntaments, el Consell Comarcal i els agents econòmics i socials del territori. En concret, les mesures donen resposta a les diferents propostes i aportacions fetes en la darrera Comissió de Seguiment i en l'última Comissió d'Usuaris i Promotors.