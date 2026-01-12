Una trentena de famílies de l'Alta Ribagorça es mobilitzen contra el nou horari del transport escolar de l'institut
La posada en funcionament del menjador fa que alguns alumnes arriben a casa passades les cinc de la tarda
Una cinquantena de pares, mares i alumnes de l'institut del Pont de Suert s'han mobilitzat aquest dilluns contra el nou horari de transport escolar. Fins ara, al centre no hi havia menjador escolar i els nens marxaven cap a casa amb el bus de les 15:15 hores. Ara, amb la posada en funcionament del menjador escolar el bus, des d'aquest dilluns, surt a les 16:30 hores, quan han acabat de dinar al menjador. Els pares i mares diuen que aquests canvis han vingut imposats i demanen al departament d'Educació que rectifiqui. La protesta ha començat a la porta de l'institut, on els pares han recollit els joves, i han anat fins a la porta del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça on han dinat tots amb carmanyola.
Les famílies lamenten que no puguin recollir els alumnes a les 15:15 h i es veuen obligades a fer ús del menjador. I "en determinats casos això suposa una despesa econòmica sobrevinguda per les famílies".
També argumenten que el nou horari és un "canvi radical" en les hores d’arribada dels alumnes al seu domicili, alterant els temps d’estudi, d’esbarjo i de conciliació familiar.
Aquest nou servei crea "diferències entre els alumnes", ja que algunes administracions (Aragó i Pallars Jussà) continuen oferint el servei de recollida de les 15:15 h mentre que d’altres no tindran aquesta opció.
Durant la protesta s'han cridat consignes en defensa d'un "horari saludable" pels alumnes i argumenten que "en cap moment es tenen en compte els horaris d’alimentació recomanats per les autoritats sanitàries per aquesta franja d’edat". Meritxell Ramon, una de les mares contràries al nou horari ha explicat que un horari òptim seria dinar entre les 13:00 h i les 15:00 h. I ha explicat que algun d'aquests alumnes "haurà sortit de casa entre les 8:00 i les 9:00 h i arribaran entre les 17:00 i les 17:30 h".
Per tot, durant la protesta han mostrat el seu desacord en com s’han gestionat aquests canvis de serveis i han demanat la recuperació del servei del transport escolar a les 15:15 h a l’IES pels alumnes que no vulguin fer ús del menjador. Pels nens que es quedin al menjador demanen que es mantingui el bus de les 16:30 hores. Meritxell Ramon ha dit que les famílies diuen "sí al menjador però amb dret a decidir sobre el seu ús i els horaris" de tornar a casa.
Les protestes no s'aturaran mentre Educació no els doni una solució. Per aquest divendres hi ha prevista una reunió entre pares i representants del departament.