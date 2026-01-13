Llum verda perquè la xarxa de gas de Fraga distribueixi biometà
La capital del Baix Cinca serà pionera en el consum domèstic d’aquest combustible
Els domicilis particulars i les empreses de Fraga seran els primers de la demarcació d’Osca a consumir biometà a través de la xarxa de distribució local, després que l’empresa de distribució Redexis hagi obtingut els permisos del Govern d’Aragó per injectar el produït en una planta de la partida de Las Puntas.
El projecte de l’empresa gasista ha estat declarat d’interès públic, la qual cosa obre la porta a l’expropiació dels terrenys que es necessitin per a les instal·lacions i conduccions en cas que no els obtingui mitjançant la compra.
Redexis disposa de dos anys per desenvolupar les obres, segons recull la resolució del departament de Presidència, Economia i Justícia que li atorga l’autorització, que també li imposa una fiança de 9.589,95 euros “com a garantia de compliment d’obligacions”.
El projecte consta de dos instal·lacions bàsiques. D’una banda, un mòdul d’injecció ubicat a la planta de Las Puntas que “permetrà injectar el biometà (gas renovable) a la xarxa de distribució de gas natural”. Comptarà amb una estació de regulació i mesura de la qualitat del gas i d’odorització.
El segon element consisteix en un ramal de distribució que connecta aquest mòdul amb la xarxa de distribució de gas natural de Fraga i que tindrà una longitud de 5.185 metres. La connexió amb la malla de canonades de Fraga es realitzarà a l’avinguda Sarinyena.
Aquesta serà una de les primeres experiències de Redexis, almenys a Aragó, com a productor de biometà. L’empresa té la principal línia de negoci en la distribució de gas natural, en la qual té una quota de mercat del 27% a escala estatal, fet que la situa com a la segona del sector darrere de Nedgia, del grup Naturgy, que gestiona un 41 per cent del mercat minorista (llars i pimes).
Nedgia, per la seua part, ha començat ja a injectar i distribuir biometà en xarxes urbanes. La de Balaguer, que ha començat a rebre gas produït a partir dels residus d’una granja de boví, és de la primera localitat de la demarcació de Lleida a consumir aquest combustible per les empreses i famílies.
A Fraga, Redexis fabricarà el biometà en una planta gestionada sota la marca de Biored. Les previsions apunten a processar en aquestes instal·lacions 184.500 tones de dejeccions ramaderes i de residus agroalimentaris a l’any.