Confinen els ànecs de la plaça Catalunya del Palau d’Anglesola
Com a mesura de prevenció davant de la grip aviària. Han estat traslladats a un espai habilitat per Amics dels Peluts
Els ànecs que fins ara habitaven l’estany de la plaça Catalunya del Palau d’Anglesola han estat confinats com a mesura preventiva davant de la grip aviària, en compliment de les directrius sanitàries. L’associació local Amics dels Peluts ha preparat un espai ampli i adequat per acollir la mitja dotzena d’exemplars que vivien en aquest punt cèntric del municipi, conegut popularment com la “plaça dels ànecs”.
La decisió l’ha pres el consistori després que, la vigília de Nadal, es detectés un brot de grip aviària en una granja de Bellpuig i que, la setmana passada, aparegués un nou cas a Castellnou de Seana.
Confinaments
Les autoritats recorden que, per evitar la propagació del virus, és fonamental impedir el contacte entre aus silvestres i domèstiques, motiu pel qual gallines, ànecs i altres aus d’espais particulars han d’estar confinades.
L’estany que habiten els ànecs es va construir amb motiu de la remodelació de la plaça, en record de l’antiga bassa natural que hi va haver en aquest emplaçament. El 2021, l’ajuntament la va inscriure com a nucli zoològic, consolidant el seu paper com a petit enclavament de fauna urbana. Al llarg dels anys, ha acollit diferents espècies, com cignes, ànecs reials, ànecs muts, tortugues i peixos. Després de retirar les aus, el consistori estudiarà donar una nova utilitat a aquest espai.