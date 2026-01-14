TRIBUNALS
L’acusat de matar tres pagesos, davant del jutge pel crim de Vilanova de la Barca
Passarà a disposició divendres però declararà per videoconferència des de la presó de Navarra. El sospitós va ser extradit a l’abril des de França, on va fugir
El suposat assassí de Ramon Rossell, l’agricultor de Vilanova de la Barca de 84 anys que va morir al ser brutalment atacat a la seua finca el 5 de gener del 2024 – el dilluns de la setmana passada es van complir dos anys–, passarà divendres a disposició judicial per aquest crim, segons ha pogut saber aquest diari. L’investigat, El Mourabit Ahmmar –que havia estat condemnat per gihadisme–, compareixerà per videoconferència des del Centre Penitenciari Pamplona 1, en què va ingressar a l’abril al ser extradit des de França, on va fugir després de l’assassinat al Segrià.
S’ha de recordar que també està imputat per dos crims ocorreguts setmanes enrere a Navarra i pels quals ja va passar a disposició a l’abril i el juny. En ambdós casos, l’investigat es va negar a declarar, per la qual cosa presumiblement farà el mateix amb el de Ponent, en un cas que dirigeix el jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida. L’advocat de la família de Ramon Rossell, Carles López, ha lamentat en reiterades ocasions “la paràlisi de la causa”. De moment, els tres assassinats s’instrueixen per separat.
El primer crim es va produir el 23 de novembre del 2023 a Tudela, Navarra. Pedro Oyón, un pagès de 68 anys, va ser trobat mort en un oliverar amb nombroses ganivetades al cos. Estava jubilat.
Menys d’un mes després, el 21 de desembre del 2023, José Luis Aguado, de 80 anys i pagès de Ribaforada (Navarra), era trobat sense vida al seu hort. Li van robar el cotxe, un Opel Astra de color roig. Deu dies després, el 31 de desembre, la Guàrdia Urbana de Lleida va localitzar aquest vehicle a la partida de Grenyana.
Al cap de cinc dies es va cometre l’assassinat a Vilanova de la Barca. L’homicida també va robar el cotxe a la víctima, curiosament un altre Opel Astra. L’assassí va fugir a França després de creuar Andorra. No va ser arrestat fins al 25 de març de l’any passat a Besiers, França, com va avançar SEGRE.
Pel que fa als indicis que hi ha sobre l’autoria, de les diferents inspeccions que van portar a terme Mossos d’Esquadra i Guàrdia Civil a l’escenari dels crims es va obtenir un perfil genètic (ADN) que coincideix en tots els casos.
Les claus
Segon crim: 21-12-2023. Mata un veí de Ribaforada (Navarra) de 80 anys i li roba el cotxe, un Opel Astra roig.
Tercer crim: 5-1-2024. El dia 31 de desembre del 2023, la Urbana troba a Lleida el cotxe robat a Navarra. Cinc dies després, assassina suposadament Ramon Rossell a Vilanova de la Barca. Li roben el cotxe i fuig a França.
Detenció: 25-3-2025. Detenen el presumpte triple assassí a la localitat occitana de Besiers, a França.